Ракурсhttps://racurs.ua/
У Німеччині стався блекаут
У Німеччині стався блекаутhttps://racurs.ua/ua/n211244-u-nimechchyni-stavsya-blekaut.htmlРакурс
У південно-західній частині Берліна у неділю сталося масштабне відключення електроенергії. Після пожежі на кабельному мосту без світла залишилися понад 45 тисяч домогосподарств.
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За словами оператора Stromnetz Berlin, відновлення електропостачання в південно-західних районах міста для багатьох з постраждалих може тривати до 8 січня. Причина затримки — складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал Тельтов.
Однак оператор сподівається з вечора суботи відновити електропостачання для приблизно 10 тисяч домогосподарств за рахунок використання інших ділянок мережі.