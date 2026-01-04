Новини
У Німеччині стався блекаут

4 січ 2026, 13:36
У південно-західній частині Берліна у неділю сталося масштабне відключення електроенергії. Після пожежі на кабельному мосту без світла залишилися понад 45 тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами оператора Stromnetz Berlin, відновлення електропостачання в південно-західних районах міста для багатьох з постраждалих може тривати до 8 січня. Причина затримки — складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал Тельтов.

Однак оператор сподівається з вечора суботи відновити електропостачання для приблизно 10 тисяч домогосподарств за рахунок використання інших ділянок мережі.

Джерело: Ракурс


