Негайно звільнити Мадуро з дружиною закликав Китай

Китай закликав США «негайно звільнити» президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину, яких уже привезли до Нью-Йорка.Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ КНР.

«Китайська сторона закликає американську сторону забезпечити особисту безпеку президента Мадуро та його дружини, негайно звільнити президента Мадуро та його дружину, припинити дії щодо підриву державної влади у Венесуелі та вирішувати проблеми шляхом діалогу та переговорів», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що захоплення першої особи держави американськими військовими є явним порушенням міжнародного права та суперечить принципам Статуту ООН.

У той же час колишня віце-президент США Камала Харріс засудила викрадення Мадуро і заявила, що воно не зробить Америку сильнішою та безпечнішою. Вона натякнула, що захоплення Мадуро відбулося в результаті угоди президента США Дональда Трампа з оточенням президента Венесуели.