В енергетиці України у зв’язку із масованими російськими атаками діє режим надзвичайної ситуації. У зв’язку з цим, зокрема, вносяться зміни в правила пересування громадян у комендантську годину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший віце-прем'єр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися «Пунктів незламності», зокрема й вночі, — зазначив він.

Крім того, уряд ухвалив такі рішення:

посилити роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено;

рекомендувати НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проекту має відбуватися за два дні, отримання технічних умов — два дні, обстеження та опломбування вузла обліку — також за два дні;

перерозподілити резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об'єктів життєзабезпечення;

державні компанії, насамперед «Укрзалізниця» і НАК «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.