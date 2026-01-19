Рашисти вдарили КАБами по Харкову — загинула людина

Ракурсhttps://racurs.ua/
Харків знову зазнав російського авіаудару, фото: Wikimapia
Рашисти вдарили КАБами по Харкову — загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n211537-rashysty-vdaryly-kabamy-po-harkovu-zagynula-ludyna.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 січня, вдень вдарили керованими авіабомбами по Харкову.
У Слобідському районі міста зафіксовано три прильоти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Наразі відомо про одну жертву та п’ятьох поранених.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського авіаудару загинула 65-річна жінка.
Також у Слобідському районі зруйновано приватний будинок.
На місці ворожого обстрілу працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги, — додав він.