Харків знову зазнав російського авіаудару, фото: Wikimapia

Рашисти вдарили КАБами по Харкову — загинула людина

19 січ 2026, 16:19
Російські загарбники сьогодні, 19 січня, вдень вдарили керованими авіабомбами по Харкову.

У Слобідському районі міста зафіксовано три прильоти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Наразі відомо про одну жертву та п’ятьох поранених.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок російського авіаудару загинула 65-річна жінка.

Також у Слобідському районі зруйновано приватний будинок.

На місці ворожого обстрілу працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги, — додав він.

