Що атакували рашисти протикорабельною ракетою «Циркон», розповіли у Повітряних силах

Запуск ракети «Циркон», фото: «Вікіпедія»

Російські загарбники сьогодні, 20 січня, під час чергової масованої повітряної атаки застосували проти України протикорабельну ракету «Циркон», котра була запущена з тимчасово окупованого Криму.

Ця ракета прямувала у Вінницьку область, повідомляє видання «РБК-Україна» з посиланням на коментар начальника Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

За словами Ігната, цю ракету ворог спрямував по енергетичному обʼєкту.

Сьогодні вранці прес-служба Вінницької ОВА повідомила, що внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

3М22 «Циркон» — це російська протикорабельна крилата ракета, заявлена як гіперзвукова. Її розробка розпочалася у 2011 році, прийнята на озброєння у 2023 році. До цього рашисти застосовували «циркони» для атак по Україні:

7 лютого 2024 року (тоді в районі Києва виявили уламки);

25 березня 2024 року (тоді сили ППО України заявили про перехоплення двох таких ракет).

Джерело: «РБК-Україна», Вінницька ОВА