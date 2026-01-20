Кабмін готує резервне живлення для виробників продуктів через відключення світла. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211572-kabmin-gotuie-rezervne-jyvlennya-dlya-vyrobnykiv-produktiv-cherez-vidkluchennya-svitla.html

Ракурс

Кабінет міністрів України готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту.

Українські урядовці у вівторок, 20 січня, провели зустріч із представниками асоціацій виробників продуктів харчування щодо їх функціонування і забезпечення продовольчої безпеки в умовах відключень світла. За координацію роботи з виробниками і торговими мережами по продовольчій безпеці відповідає Мінекономіки. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, Держслужбі з надзвичайних ситуацій доручили невідкладно опрацювати можливість в наданні допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування у випадку раптових знеструмлень.

Міністерство енергетики і НКРЕКП має невідкладно забезпечити приєднання і запуск генеруючих установок, які є в наявності у виробників продуктів харчування і досі не запущені. Уряд для цього прийняв всі необхідні рішення, — заявила глава уряду.

Домовлено, що ДСНС посилить координацію з виробниками продуктів харчування в регіонах, щоб формувати оперативні резерви харчів на випадок потреби розгортання пунктів харчування. Прем'єр також закликала торгові мережі віддавати більше переваги українським продуктам харчування.

Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована, — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прямо заборонив відключення лікарень під час застосування графіків обмеження електропостачання. Це закріплено у урядовому рішенні щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.