Польща передає Києву 400 генераторів різних типів з урядових запасів

Україна отримає від Польщі генератори різних типів, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/ua/n211604-polscha-peredaie-kyievu-400-generatoriv-riznyh-typiv-z-uryadovyh-zapasiv.html

Ракурс

Київ отримає від Польщі 400 генераторів різних типів з урядових запасів.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.

Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас із Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає, — зазначив він.

Варто додати, що в межах акції збору коштів на генератори для України під назвою «Тепло з Польщі для Києва» на платформі Pomagam. pl, яку організувала польська фундація Stand with Ukraine, зібрано вже понад 5,3 млн злотих (близько 1,5 млн дол. США).

За шість днів пожертви зробили 42,7 тис. людей. До збору також долучилися польські компанії, органи місцевого самоврядування та ЗМІ.