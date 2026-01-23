РФ майже добу здійснювала комбіновану атаку на Кривий Ріг. Фото:

Ракурс

Комбінована атака на Кривий Ріг 22 січня тривала майже добу.

Російська армія запустили по місту понад 70 безпілотників і балістичну ракету «Іскандер-М». Внаслідок атак було пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури, є руйнування, виникли пожежі. Комунальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки. Про це голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Наразі без електропостачання перебувають 3 тис. 100 абонентів. Система водоканалу працює частково на генераторах. Вода подається, але подекуди може фіксуватися низький тиск. Котельні в місті працюють, їх вночі вдалося перезапустити.

Окрім цього, внаслідок обстрілів було заблоковано понад 90 шахтарів у знеструмлених шахтах. Рятувальну операцію завершили вранці після 10 годин роботи. Усіх гірників вдалося підняти на поверхню.

Наразі в міських лікарнях перебуває семеро поранених внаслідок вчорашніх атак ворога. Серед них четверо дорослих та троє дітей.

Нагадаємо, 22 грудня російська армія завдала удару по житловій багатоповерхівці у місті Кривий Ріг. Постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей. Госпіталізували вісьмох осіб, у тому числі 1,5-річного хлопчика. Стан усіх середньої тяжкості.