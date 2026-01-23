Новини
Мільйони тонн зерна перевезено зерновим коридором, фото: Олексій Кулеба

100 мільйонів тонн зерна вже перевезено українським морським коридором — Кулеба

23 січ 2026, 21:33
Українським морським коридором перевезено вже 100 мільйонів тонн зерна.

Про це сьогодні, 23 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Четвертий рік поспіль росія системно атакує порти, логістику та енергетику, намагаючись зірвати український експорт і свідомо підірвати глобальну продовольчу безпеку. Обстріли, дрони, ракети — це реальність, у якій щодня працює наша логістика, — наголосив він. — Попри це, Український морський коридор стабільно функціонує й залишається ключовим маршрутом експорту.

Кулеба, зокрема, навів такі дані:

  • з моменту запуску морського коридору у вересні 2023 року ним перевезено 168,9 млн тонн вантажів, з яких 100 млн тонн — зерно;
  • лише у 2025 році морським коридором уже перевезено 73,2 млн тонн вантажів, з них 38,1 млн тонн — зерно.

За цими цифрами — щоденна робота людей: портовиків, моряків, логістів, диспетчерів, інженерів, ремонтних бригад. Вони працюють у складних і небезпечних умовах, але забезпечують рух суден, обробку вантажів і виконання експортних контрактів, — наголосив міністр. — Саме завдяки цій роботі Україна залишається частиною світової продовольчої системи й виконує свої зобовʼязання перед міжнародними партнерами.

