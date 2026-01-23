Мільйони тонн зерна перевезено зерновим коридором, фото: Олексій Кулеба

Українським морським коридором перевезено вже 100 мільйонів тонн зерна.

Про це сьогодні, 23 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Четвертий рік поспіль росія системно атакує порти, логістику та енергетику, намагаючись зірвати український експорт і свідомо підірвати глобальну продовольчу безпеку. Обстріли, дрони, ракети — це реальність, у якій щодня працює наша логістика, — наголосив він. — Попри це, Український морський коридор стабільно функціонує й залишається ключовим маршрутом експорту.

Кулеба, зокрема, навів такі дані:

з моменту запуску морського коридору у вересні 2023 року ним перевезено 168,9 млн тонн вантажів, з яких 100 млн тонн — зерно;

лише у 2025 році морським коридором уже перевезено 73,2 млн тонн вантажів, з них 38,1 млн тонн — зерно.