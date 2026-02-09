Новини
Мережею поширюється інформація про «масові отруєння невідомою речовиною» на Полтавщині, фото: Google Gemini

У ДСНС спростовують інформацію про «масові отруєння невідомою речовиною» на Полтавщині

9 лют 2026, 14:49
У мережі поширилася інформація про «масові отруєння невідомою речовиною» у Полтавській області.

Прес-служба ДСНС наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності.

Поширювана інформація в різних Telegram-каналах про «масові отруєння невідомою речовиною» на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей, — наголошують у відомстві. — За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом.

У ДСНС зазначають, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах.

Закликаємо орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію, — додали у відомстві.

