В ГСЧС опровергают информацию о «массовых отравлениях неизвестным веществом» на Полтавщине

Сетью распространяется информация о «массовых отравлениях неизвестным веществом» на Полтавщине, фото: Google Gemini
У мережі поширилася інформація про «масові отруєння невідомою речовиною» у Полтавській області.
Прес-служба ДСНС наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності.
Поширювана інформація в різних Telegram-каналах про «масові отруєння невідомою речовиною» на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей, — наголошують у відомстві. — За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом.
У ДСНС зазначають, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах.
Закликаємо орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію, — додали у відомстві.