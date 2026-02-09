Новости
Ракурс
Сетью распространяется информация о «массовых отравлениях неизвестным веществом» на Полтавщине, фото: Google Gemini

В ГСЧС опровергают информацию о «массовых отравлениях неизвестным веществом» на Полтавщине

9 фев 2026, 14:49
У мережі поширилася інформація про «масові отруєння невідомою речовиною» у Полтавській області.

Прес-служба ДСНС наголошує, що ця інформація не відповідає дійсності.

Поширювана інформація в різних Telegram-каналах про «масові отруєння невідомою речовиною» на Полтавщині не відповідає дійсності та подається без підтверджених деталей, — наголошують у відомстві. — За уточненою інформацією від медиків, йдеться про випадки отруєння чадним газом.

У ДСНС зазначають, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах.

Закликаємо орієнтуватися виключно на повні офіційні повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, щоб не поширювати паніку й дезінформацію, — додали у відомстві.

