Російська армія 3 жовтня атакувала рятувальників у Полтавській області.

На Полтавщині вогнеборці потрапили під повторний ворожий удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Внаслідок ракетної атаки був пошкоджений пожежний автомобіль, але рятувальники не постраждали. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Зазначається, що на місці обстрілу працювали понад 140 рятувальників й було залучено понад 40 одиниць техніки. Усі пожежі в Полтавській області вже ліквідовані.

У ДСНС також поінформували, що загалом внаслідок влучань та падіння уламків в областя були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні домогосподарства. У будівлях декількох громад повибивало вікна, понівечені покрівлі та лінії електропередач.

Нагадаємо, російська армія неодноразово атакувала підрозділи ДСНС України, як під час гасіння пожеж, так і по місцезнаходженню частин. Зокрема, в ніч на 16 вересня внаслідок ворожої дронової атаки виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру, а під час гасіння пожежі ворог повторно вдарив по об'єкту. Внаслідок цього було пошкоджено два пожежних автомобілі.