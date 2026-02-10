Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211983-v-okremyh-regionah-faktychno-povnistu-perebudovuietsya-ppo-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у своєму вечірньому відеозверненні сьогодні, 10 лютого, анонсував зміни в роботі ППО та в контролі за забезпеченням фронту дронами, зброєю й особовим складом.

Він зазначив, що провів сьогодні розмову з головнокомандувачем, керівником Генштабу та міністром оборони:

Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди — перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони.

Але це тільки один із тих елементів захисту, які потребують змін. Зміни будуть. Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше — особовим складом. Саме люди — це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад, — додав Зеленський.

За словами Зеленського, міністр оборони України разом із військовим командуванням наразі готують рішення, які посилять Україну та зможуть вирішити наявні проблеми.