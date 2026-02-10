Надзвичайну ситуацію в енергетиці оголосили на Харківщині

На Харківщині – надзвичайна ситуація в енергетиці, фото: Олег Синєгубов

На Харківщині обстановку, що склалася в енергетичній сфері області, визнано надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Про це сьогодні, 10 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синеєгубов за результатами засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

Регіон знаходиться під постійними ворожими обстрілами. З огляду на складну ситуацію, ухвалили рішення про визнання обстановки, що склалася в енергетичній сфері Харківщини, надзвичайною ситуацією регіонального рівня, — зазначив він.

Також ухвалено рішення ініціюівти звернення до Кабміну щодо долучення Харківщини до урядового проєкту «СвітлоДім». У межах цієї державної програми жителям прифронтових територій надається можливість залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення рівня енергетичної стійкості та безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення багатоквартирних будинків:

держава надає допомогу від 100 до 300 тис. грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності;

кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання;

подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через «Дію», розглядає та схвалює заявки комісія при Мінрозвитку.