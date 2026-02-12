Скільки разів у житті люди закохуються, встановили учені

Скільки разів у житті люди закохуються, встановили ученіhttps://racurs.ua/ua/n212028-skilky-raziv-u-jytti-ludy-zakohuutsya-vstanovyly-ucheni.htmlРакурс
Пристрасне кохання оспіване в піснях та кіно, проте донедавна наука ігнорувала просте запитання — як часто ми переживаємо це почуття протягом життя?
Щоб встановити це американські учені з Інституту Кінсі опитали понад 10 тис. дорослих віком від 18 до 99 років, повідомляє видання EurekAlert.
Опитування показало, що:
- в середньому дорослі переживали пристрасне кохання приблизно двічі за своє життя (2,05 рази);
- 14% ніколи не переживали пристрасного кохання;
- 28% переживали його один раз;
- 30% - двічі;
- 17% - тричі;
- а 11% - чотири або більше разів.
Люди постійно говорять про закоханість, але це перше дослідження, в якому насправді запитують, скільки разів це трапляється протягом життя, — зазначають дослідники.
Дослідження також вивчало досвід пристрасного кохання серед різних демографічних груп і виявило лише незначні відмінності, якщо такі були:
- загалом, досвід пристрасного кохання був схожим серед гетеросексуальних, гомосексуальних, лесбійських та бісексуальних учасників;
- люди старшого віку повідомляли про дещо більший досвід пристрасного кохання, ніж молоді дорослі, що свідчить про те, що хоча більшість людей переживають його в молодому віці, воно може трапитися і в більш зрілому віці;
- чоловіки також повідомляли про дещо більше випадків, ніж жінки, і ця різниця була зумовлена саме гетеросексуальними чоловіками в порівнянні з гетеросексуальними жінками.
Важливо, що будь-які відмінності були незначними, що свідчить про те, що пристрасне кохання є спільним людським досвідом, — наголошують дослідники.
Джерело: EurekAlert