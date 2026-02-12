Сколько раз в жизни люди влюбляются, установили ученые

Люди страстно влюбляются несколько раз в жизни

Ракурс

Пристрасне кохання оспіване в піснях та кіно, проте донедавна наука ігнорувала просте запитання — як часто ми переживаємо це почуття протягом життя?

Щоб встановити це американські учені з Інституту Кінсі опитали понад 10 тис. дорослих віком від 18 до 99 років, повідомляє видання EurekAlert.

Опитування показало, що:

в середньому дорослі переживали пристрасне кохання приблизно двічі за своє життя (2,05 рази);

14% ніколи не переживали пристрасного кохання;

28% переживали його один раз;

30% - двічі;

17% - тричі;

а 11% - чотири або більше разів.

Люди постійно говорять про закоханість, але це перше дослідження, в якому насправді запитують, скільки разів це трапляється протягом життя, — зазначають дослідники.

Дослідження також вивчало досвід пристрасного кохання серед різних демографічних груп і виявило лише незначні відмінності, якщо такі були:

загалом, досвід пристрасного кохання був схожим серед гетеросексуальних, гомосексуальних, лесбійських та бісексуальних учасників;

люди старшого віку повідомляли про дещо більший досвід пристрасного кохання, ніж молоді дорослі, що свідчить про те, що хоча більшість людей переживають його в молодому віці, воно може трапитися і в більш зрілому віці;

чоловіки також повідомляли про дещо більше випадків, ніж жінки, і ця різниця була зумовлена саме гетеросексуальними чоловіками в порівнянні з гетеросексуальними жінками.

Важливо, що будь-які відмінності були незначними, що свідчить про те, що пристрасне кохання є спільним людським досвідом, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert