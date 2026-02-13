Новини
Херсон вранці залишився без світла — МВА

13 лют 2026, 08:16
У Херсоні тимчасово відсутнє електропостачання.

Про це сьогодні, 13 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Фахівці з’ясовують причини. Працюємо над якомога швидшим поверненням електрики в домівки наших людей, — зазначив він. — До відновлення електропостачання вода подаватиметься з допомогою генераторів. Прошу поставитися до ситуації з розумінням.

Він додав, що в громаді працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом та зігрітися.

Шанько зазначив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Херсонської громади:

  • під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Садове, Зимівник;
  • у Херсонській громаді одна людина загинула, ще три отримали поранення;
  • також пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, господарську споруду;
  • У сусідній Миколаївській області внаслідок ранкової атаки «шахедів» є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це сьогодні вранці повідомляється у Telegram-каналі Миколаївської ОВА.

Наразі частково знеструмлено населені пункти Баштанського району, — вказано в повідомленні.

