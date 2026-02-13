Наслідки російського авіаудару по Краматорську, фото: ДСНС

У Краматорську на Донеччині внаслідок удару російського безпілотника по приватному житловому будинку загинули чотири людини, серед них дитина. Ще четверо людей отримали поранення.

Про це сьогодні, 13 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів будинку тіло 8-річного хлопчика, — розповіли у відомстві. — Вогнеборці ліквідували пожежу пошкоджених конструкцій будинку та розібрали 2 тонни пошкоджених будівельних конструкцій. Роботи завершені.

Прес-служба Краматорської міськради повідомляє, що внаслідок смертельного удару безпілотником «Герань-2» по приватному сектору, який було завдано вчора, 12 лютого, о 21.15, загинули хлопчик 2017 року народження, та троє чоловіків — 2006, 2006, 1962 років народження. Також поранено жінок 1982 та 1960 років народження.

Загалом за минулу добу росіяни завдали 14 ударів по місту — загинули четверо людей, ще семеро постраждали.