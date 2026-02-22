Київщина: 17 постраждалих, понад 100 осель пошкоджено

Голова Київської ОВА Микола Калашник: «Станом на зараз маємо підтверджену інформацію про 17 постраждалих, серед них четверо дітей.

Наразі у медичних закладах перебувають п’ятеро людей — четверо дорослих та одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє - у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну медичну допомогу».