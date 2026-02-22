Теракт у Львові: у лікарнях 12 людей, двоє в дуже важкому стані

Загибла – 23-річна Вікторія Шпилька

Ракурс

Мер Львова Андрій Садовий: «Станом на зараз у наших лікарнях — 12 людей, які постраждали під час теракту. Двоє з них у дуже важкому стані».

Садовий повідомив, що всі постраждалі — службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч.

«Це не „бізнес-розбірки“. Це ворожа спецоперація, мета якої — вбити якомога більше правоохоронців», — додав він.

У ніч на 22 лютого у центрі Львова поліція приїхала на виклик на вулиці Данилишина, поблизу ТЦ «Магнус» — після цього пролунав вибух. Коли туди прибув ще один екіпаж поліції, пролунав ще один вибух. 23-річна поліцейська загинула, постраждали ще 25 людей. Згодом Нацполіція затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові.