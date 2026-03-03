Дрони-перехоплювачі збили більшість «шахедів» у Києві, фото: ODIN Win_Hit / © ODIN I UA miltech project

Ракурс

Ключова роль у протидії російським ударним безпілотникам типу «шахед» переходить до БпЛА-перехоплювачів.

Про це сьогодні, 3 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Так, приміром, у Києві та його околицях протягом лютого частка таких дронів-перехоплювачів в ураженні «шахедів» становила понад 70%, — зазначив Сирський.

Він додав, що, попри значне погіршення погодних умов та дефіцит засобів ураження, у лютому вдалося не допустити зниження показників «малої ППО»:

За минулий місяць наші дрони-перехоплювачі здійснили близько 6,3 тис. літаковильотів, знищивши понад півтори тисячі російських БпЛА різних типів.

Також здійснюються роботи з протидії новій російській тактиці застосування «шахедів» на гранично малих висотах.

Працюємо з виробниками над підвищенням ефективності застосування різних моделей дронів-перехоплювачів. Продовжуємо формування та навчання екіпажів цих БпЛА. Комплектуємо дивізіони ППО безпілотних систем, — зазначив Сирський.