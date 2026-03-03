У Кропивницькому викрили російського агента, фото: Кіровоградська обласна прокуратура

У Кропивницькому контррозвідка СБУ затримала російського агента, який на замовлення ФСБ він реєстрував на підставних осіб супутникові термінали Starlink, котрі Росія використовує у війні проти України.

Завдання ворога виконував 44-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав «легкі заробітки» у Telegram-каналах. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Після вербування агент за дорученням фсб спочатку зареєстрував Starlink на своє ім’я нібито для побутових потреб, — розповіли у СБУ.

Надалі зловмисник планував долучити до незаконної діяльності ще свою родичку і десятьох наркозалежних, які попередньо погодилися співпрацювати з ним в обмін на «гроші на дозу» — використовуючи їхні паспортні дані, він сподівався оформити ще 11 терміналів супутникового зв’язку і передати відповідні реквізити пристроїв ФСБ.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента «на гарячому» біля місцевого центру надання адмінпослуг, коли він намагався зареєструвати Starlink на підставну особу, — зазначили у спецслужбі. — Одночасно з цим було заблоковано та внесено до чорного списку Мінцифри супутниковий термінал, який фігурант оформив на себе для потреб окупантів.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації протиправних дій його родички та інших осіб, причетних до злочинної схеми.