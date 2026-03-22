Іран у відповідь на ультиматум Трампа заявив, що готовий знищити всі економічні інтереси США в регіоні

Іран у відповідь на ультиматум Трампа заявив, що готовий до закриття Ормузької протоки та повного знищення всіх економічних інтересів США в регіоні.

Трамп вимагає від Ірану відкрити Ормузьку протоку протягом 48 годин, пригрозивши інакше знищити іранські електростанції, «починаючи з найбільшої».

У заяві командування Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) у відповідь йдеться, що якщо погрози США будуть реалізовані, Іран негайно вживе наступних заходів:

Ормузька протока буде повністю закрита і не відкриється доти, доки зруйновані електростанції не будуть відновлені.

Усі ізраїльські електростанції, а також енергетична та інформаційно-комунікаційна інфраструктура зазнанають масштабних ударів.

Усі аналогічні компанії з американськими акціонерами у регіоні будуть повністю знищені.

Електростанції країн регіону, на території яких розміщено бази США, стануть законною метою.

Ормузька протока, через яку раніше проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти, заблокована Іраном від початку нової війни на Близькому Сході. Випадання цього обсягу вже призвело до різкого зростання цін на нафту і змусило Міжнародне енергетичне агентство роздрукувати резерви, вивільнивши на ринок 400 мільйонів барелів.