Затримано російських агентів, які готували замовні вбивства, фото: СБУ

Агенти російської воєнної розвідки готували серію гучних вбивств в Україні.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомив прес-центр СБУ.

Нейтралізовано агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відому як гру) та ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання. Понад 10 інших учасників осередку взято під варту, — вказано в повідомленні.

Як встановило розслідування, фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах України, зокрема:

радника міністра оборони та волонтера Сергія Стерненка;

росіянина Іллю Богданова, який з 2014 року воює за Україну.

Для здійснення вбивств зловмисники:

відстежували адреси й маршрути пересування військових та публічних осіб, а потім надсилали зібрані дані керівнику групи (резиденту). Ним виявився завербований ГРУ РФ судовий експерт з Полтави, який узагальнював розвідінформацію та «звітував» російській спецслужбі;

далі окупанти напряму передавали дані потенційних жертв агенту-ліквідатору, зокрема адреси проживання та маршрути руху «цілей».

За матеріалами справи, кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі гру рф і згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію, — розповіли у СБУ.

Встановлено, що кілер:

мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх під авто або біля помешкань своїх жертв;

у разі «невдалого» підриву він отримав вказівку від куратора з РФ розстрілювати потерпілих впритул.

Генпрокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що російська агентурна група також отримала завдання встановити заклад харчування у Краматорську, де часто перебувають українські військовослужбовці, щоб у подальшому здійснити там теракт.

Вибуховий пристрій для цього їм скинули з безпілотника у заздалегідь визначеному місці, — зазначив Кравченко.

Під час обшуків у фігурантів вилучено:

вогнепальну зброю та боєприпаси;

диктофони, комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби.

Успіху операції значною мірою вдалося досягти завдяки агентурному проникненню в лави ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ в Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території. Джерела Служби виведені на підконтрольну територію та перебувають у безпеці, — зазначили в СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111−1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.