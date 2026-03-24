Затримано російських агентів, які готували замовні вбивства, фото: СБУ
Серію резонансних вбивств готувала мережа ГРУ в Україні — СБУ (ФОТО, ВІДЕО)
Агенти російської воєнної розвідки готували серію гучних вбивств в Україні.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомив прес-центр СБУ.
Нейтралізовано агентурно-бойову групу російської воєнної розвідки (більш відому як гру) та ліквідовано кілера, який зі зброєю чинив опір під час затримання. Понад 10 інших учасників осередку взято під варту, — вказано в повідомленні.
Як встановило розслідування, фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах України, зокрема:
- радника міністра оборони та волонтера Сергія Стерненка;
- росіянина Іллю Богданова, який з 2014 року воює за Україну.
Для здійснення вбивств зловмисники:
- відстежували адреси й маршрути пересування військових та публічних осіб, а потім надсилали зібрані дані керівнику групи (резиденту). Ним виявився завербований ГРУ РФ судовий експерт з Полтави, який узагальнював розвідінформацію та «звітував» російській спецслужбі;
- далі окупанти напряму передавали дані потенційних жертв агенту-ліквідатору, зокрема адреси проживання та маршрути руху «цілей».
За матеріалами справи, кілер є вихідцем із тимчасово окупованої частини території Донецької області. Там він пройшов бойову підготовку на базі гру рф і згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію, — розповіли у СБУ.
Встановлено, що кілер:
- мав виготовити саморобні вибухові пристрої (СВП) та закласти їх під авто або біля помешкань своїх жертв;
- у разі «невдалого» підриву він отримав вказівку від куратора з РФ розстрілювати потерпілих впритул.
Генпрокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що російська агентурна група також отримала завдання встановити заклад харчування у Краматорську, де часто перебувають українські військовослужбовці, щоб у подальшому здійснити там теракт.
Вибуховий пристрій для цього їм скинули з безпілотника у заздалегідь визначеному місці, — зазначив Кравченко.
Під час обшуків у фігурантів вилучено:
- вогнепальну зброю та боєприпаси;
- диктофони, комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби.
Успіху операції значною мірою вдалося досягти завдяки агентурному проникненню в лави ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ в Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території. Джерела Служби виведені на підконтрольну територію та перебувають у безпеці, — зазначили в СБУ.
Затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111−1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.