Двоє військових у СЗЧ розстріляли людей на Харківщині. Фото: НПУ

У місті Коростень Житомирській області спецназ поліції затримав чоловіків, які на початку січня самовільно залишили військову частину зі зброєю в руках. За місцями проживання підозрюваних вилучили автомат, штурмову гвинтівку та набої до них. У цьому місті переховувалися 38-річний місцевий мешканець та 26-річний житель Дніпра. Про це 27 березня повідомила Національна поліція України.

Зловмисникам повідомили про підозри за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд арештував обох.

З’ясувалося, що фігуранти мають кримінальне минуле — свого часу притягувалися до відповідальності за розбійні напади, майнові та наркозлочини, один з них був засуджений за замах на вбивство.

Також виявилося, що ці СЗЧшники вчинили подвійне вбивство у Харківській області, де виявили тіла двох чоловіків: один з них — військовослужбовець НГУ, який теж самовільно залишив військову частину.

Сьогодні фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 25 березня в Одесі водій легковика розстріляв двох патрульних. Згодом нападника розшукали, його намагався затримати спецназ. У ході затримання чоловіка застрелили.