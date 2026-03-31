Новини
  Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Раді пропонують врегулювати військовий облік жінок, фото: marazm.org.ua

Законопроект про військовий облік жінок зареєстрували у Раді

31 бер 2026, 12:49
У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 15116, котрий пропонує внести зміни до ст. 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на нього з порушенням законодавства.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Ініціаторами законопроекту є нардепи Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша.

Наразі законопроект передано на розгляд керівництва парламенту. Текст законопроекту на сайті Ради відсутній.

Нещодавно у соцмережах та ЗМІ з’явилися повідомлення про непоодинокі випадки, коли жінки, котрі не мають військово-облікової спеціальності і не є медиками, опинялися в розшуку ТЦК і отримували штрафи в розмірі 17 тис. грн.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів