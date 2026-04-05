У контррозвідці Сербії кажуть, що давно мали інформацію про ймовірність підготовки диверсії на газогоні, який прямує до Угорщини.

Про це повідомляє РТС, пише «Європейська правда».

5 квітня очільник військової контррозвідки Сербії (Војнобезбедносне агенције) Джуро Йованіч заявив, що їхнє відомство давно мало інформацію про ймовірність диверсії на газопроводі до Угорщини.

«Ми місяцями сигналізували верховному головнокомандувачу, президенту Александару Вучичу, та іншому керівництву країни, що щось подібне може відбутися. Відверто кажучи, реакцією був скепсис… У нас була інформація, що особа з групи мігрантів з певними військовими навичкми може спробувати влаштувати диверсію на газовій інфраструктурі», — розповів Йованіч.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що до зірваної «диверсії» може бути причетна Україна; офіційний Київ категорично відкинув звинувачення та припускає «російський слід» у межах втручання Росії в угорські вибори на користь Орбана.

Головний суперник угорського прем'єра Віктора Орбана, лідер опозиційної «Тиси» Петер Мадяр вбачає у цих подіях інсценовану операцію, що може мати на меті зірвати вибори в Угорщині.