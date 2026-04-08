«Укрнафта» вже розпочала знижувати ціни на пальне, очікуємо того ж від інших учасників ринку — Свириденко
На основних біржах фіксується зниження котирувань на нафту та нафтопродукти, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні.
Про це сьогодні, 8 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко після зустрічі з головою правління НАК «Нафтогаз України» щодо поточної ситуації.
Державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження, — зазначила вона. — Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури.
Прем'єр додала, що ситуація з наявністю палива стабільна:
У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні.