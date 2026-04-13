Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрон знищив рашистів, які заховалися на зупинці громадського транспорту (ВІДЕО)

13 кві 2026, 19:56
В районі Гуляйполя український дрон знищив двох російських загарбників, які заховалися на зупинці громадського транспорту.

Відповідне відео сьогодні, 13 квітня, опубліковане у Telegram-каналі 225-го штурмового полку.

Двоє російських «заробітчан» забились в куток зупинки громадського транспорту, щоб дочекатись там сутінок та рвонути далі. Дочекались… на FPV-дрон. Рвонули, — вказано в описі відео.

Ось так, ураження за ураженням, крапля за краплею, і збирається щоденна статистика загальних бойових втрат противника від Генштабу ЗСУ, — додали у 225-му ОШП.

