Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрон знищив рашистів, які заховалися на зупинці громадського транспорту (ВІДЕО)
В районі Гуляйполя український дрон знищив двох російських загарбників, які заховалися на зупинці громадського транспорту.
Відповідне відео сьогодні, 13 квітня, опубліковане у Telegram-каналі 225-го штурмового полку.
Двоє російських «заробітчан» забились в куток зупинки громадського транспорту, щоб дочекатись там сутінок та рвонути далі. Дочекались… на FPV-дрон. Рвонули, — вказано в описі відео.
Ось так, ураження за ураженням, крапля за краплею, і збирається щоденна статистика загальних бойових втрат противника від Генштабу ЗСУ, — додали у 225-му ОШП.