Знищення російських загарбників, скріншот відео

В районі Гуляйполя український дрон знищив двох російських загарбників, які заховалися на зупинці громадського транспорту.

Відповідне відео сьогодні, 13 квітня, опубліковане у Telegram-каналі 225-го штурмового полку.

Двоє російських «заробітчан» забились в куток зупинки громадського транспорту, щоб дочекатись там сутінок та рвонути далі. Дочекались… на FPV-дрон. Рвонули, — вказано в описі відео.