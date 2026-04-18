Вражено чотири нафтових об'єкти в РФ
Генштаб: «Вирують пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Высоцк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорецк» у Краснодарському краї.
Усі об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.
Масштаби завданих збитків уточнюються».
СБС розповіли про ураження операторами 1-го окремого центру та 414-ї бригади «Птахи Мадяра» у взаємодії з ССО та іншими складовими Сил оборони одного з найпотужніших підприємств Самарської групи «Роснефти