https://racurs.ua/ua/n213308-vrajeno-chotyry-naftovyh-obiekty-v-rf.html

Ракурс

Генштаб: «Вирують пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Высоцк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорецк» у Краснодарському краї.

Усі об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Масштаби завданих збитків уточнюються».



СБС розповіли про ураження операторами 1-го окремого центру та 414-ї бригади «Птахи Мадяра» у взаємодії з ССО та іншими складовими Сил оборони одного з найпотужніших підприємств Самарської групи «Роснефти