Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс

Вражено чотири нафтових об'єкти в РФ

18 кві 2026, 17:25
Генштаб: «Вирують пожежі на нафтопереробних заводах «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивному терміналі «РПК-Высоцк «Лукойл-2» у Ленінградській області і нафтоперекачувальній станції «Тихорецк» у Краснодарському краї.

Усі об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів.

Масштаби завданих збитків уточнюються».

СБС розповіли про ураження операторами 1-го окремого центру та 414-ї бригади «Птахи Мадяра» у взаємодії з ССО та іншими складовими Сил оборони одного з найпотужніших підприємств Самарської групи «Роснефти

Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...
Новини партнерів