Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу «Дружба».

Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу «Дружба», які пошкодили російські обстріли.

Українські фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання. Нафтогін готовий до відновлення постачання нафти в Європу. Про це президент України Володимир Зеленський 21 квітня повідомив у Telegramза підсумками наради з урядовцями.

Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання, — йдеться у повідомленні.

Глава держави висловив сподівання, що партнери «зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України» та продовжать роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу.

Нагадаємо, раніше через зупинку роботи нафтопроводу Угорщина блокувала кредит Україні в ЄС у розмірі 90 млрд євро. Після виборів майбутній премʼєр-міністр Петер Мадяр заявив, що не блокуватиме позику, проте також казав, що «Дружбою» має відновитися транзит російської нафти.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не проти кредиту Україні, проте блокуватиме 20-й пакет санкцій проти РФ, доки не отримає гарантій про відкриття нафтогону.