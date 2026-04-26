Одна з найбільших атак українських безпілотників на Севастополь відбулась сьогодні

Українські безпілотники сьогодні вночі здійснили масовану атаку на Севастополь. Як стверджує Служба безпеки України, в результаті було пошкоджено три російські військові кораблі.

За твердженням спецслужби, безпілотники пошкодили великі десантні кораблі «Ямал» та «Фільченков», а також корабель-розвідник «Іван Хурс». СБУ опублікувала фото, зняті з дронів перед ударами — масштаб пошкоджень із них не зрозумілий.

За твердженням СБУ, також пошкодження отримали аеродром «Бельбек» і МіГ-31, що стояв на льотному полі; навчальний центр «Лукомка» та штаб радіотехнічної розвідки сил ППО.

Після нальоту губернатор анексованого міста також закликав мешканців записуватись у мобільні вогневі групи, щоб разом із силами ППО та Чорноморського флоту допомагати обороняти місто від українських атак.