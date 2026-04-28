Об'єднані Арабські Емірати виходять з ОПЕК

Об'єднані Арабські Емірати можуть вийти з ОПЕК

Об'єднані Арабські Емірати заявили, що з 1 травня виходять з нафтового картелю ОПЕК та його розширеної групи ОПЕК+.

Про це сьогодні, 28 квітня, повідомляють агентства Reuters та Associated Press.

Зазначається, що вихід ОАЕ — давнього члена ОПЕК — завдає серйозного удару по цій групі експортерів нафти та їхньому фактичному лідеру, Саудівській Аравії, у час, коли війна з Іраном спричинила історичний енергетичний шок і дестабілізувала світову економіку.

Міністр енергетики ОАЕ Сухайл Мохамед аль-Мазруї розповів агентству, що це рішення було прийнято після ретельного аналізу енергетичних стратегій регіональних держав.

На запитання, чи консультувалися ОАЕ з Саудівською Аравією, він відповів, що ОАЕ не порушували це питання перед жодною іншою країною.

«Це політичне рішення, воно було прийнято після ретельного аналізу поточної та майбутньої політики щодо рівня видобутку», — зазначив він.

Виробники нафти з країн Перської затоки, що входять до ОПЕК, вже стикаються з труднощами при експорті нафти через Ормузьку протоку — вузьке місце між Іраном та Оманом, через яке зазвичай проходить п’ята частина світової нафти та скрапленого природного газу, — через іранські погрози та напади на судна. Мазруї зазначив, що цей крок не матиме значного впливу на ринок через ситуацію в протоці.

Reuters зазначає, що вихід ОАЕ з ОПЕК є перемогою для президента США Дональда Трампа, який звинувачував цю організацію в тому, що вона «обдирає решту світу», штучно завищуючи ціни на нафту.

ОПЕК — організація країн-експортерів нафти. Це картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. До нього входять 12 країн з Африки, Близького Сходу та Південної Америки.

ОПЕК+ - це домовленість, яка охоплює не тільки країни-члени картелю, але й низку інших, серед яких, зокрема, і Росія.

Джерело: Reuters та Associated Press