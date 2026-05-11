Навчання патрульних.

Тактичні навчання на полігонах для патрульних поліцейських розпочалися в Україні.

Правоохоронців мають навчити ефективно реагувати на загрози воєнного часу: від роботи поблизу лінії фронту до захисту цивільних у тилових містах. У програму навчань входять вогнева підготовка, смуга перешкод, психологічна стійкість й тактична медицина. Про це 11 квітня Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Telegram.

У ході вогневої підготовки йде відпрацювання сценаріїв у замкнутому просторі, штурм приміщень. Також патрульних вчать затримувати озброєних злочинців у складі груп.

Психологічна витривалість передбачає проходження смуги перешкод під звуки вибухів, імітацію польотів дронів та вогонь. Це повинно навчити силовиків ухвалювати рішення без паніки під сильним тиском.

Тактична медицина — це оновлення навичок зупинки критичних кровотеч та евакуації поранених, адже патрульні часто першими прибувають на місця обстрілів.

Оcобливістю програми є залучення досвідчених інструкторів першого та другого корпусів Нацгвардії, які мають бойовий досвід. У МВС наголосили, що така підготовка згодом охопить не лише патрульну службу, а й усі районні підрозділи поліції по всій країні.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував терористичний акт — влаштував стрілянину по людях прямо на вулиці, а потім у супермаркеті. Зловмисник убив сімох осіб, а ще понад 10 людей дістали поранення.

Під час теракту двоє патрульних поліцейських замість того, щоб допомоги людям, втекли з місця стрілянини. Це відео потрапило до мережі та викликало серйозний суспільний резонанс.

Після такої ганьби були здійснені кадрові перестановки в столичній поліції, а міністр внутрішніх справ Ігор Клименко запропонував посилити підготовку поліцейських й відправляти їх для тренування на військові полігони.