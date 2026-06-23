НБУ зобов'язав «Укрпошту» відсторонити Смілянського від посади гендиректора. Фото:

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НБУ зобов’язав «Укрпошту» відсторонити гендиректора Ігоря Смілянського впродовж п’яти днів.

Національний банк України назвав нинішнього генерального директора «Укрпошти» таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури. Про це 23 червня повідомляється на сайті Нацбанку.

Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ «Укрпошта» Смілянського Ігоря Юхимовича вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж п’яти робочих днів «Укрпошта» має відсторонити Смілянського від керівництва, а надалі упродовж двох місяців — призначити нового керівника, який відповідатиме вимогам щодо професійної придатності.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що «Укрпошта» планує створити невеликі кредити для споживних потреб зможуть отримувати пенсіонери. Для цього поштовий оператор планує створити власний банк.