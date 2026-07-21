Від чого залежить звучання парфуму на шкірі. Фото:

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Один і той самий флакон парфумів може розкриватися абсолютно по-різному на двох подругах, які стояли поруч у магазині й одночасно розпилили на себе однакову композицію. Парфуми жіночі особливо чутливі до цієї індивідуальної реакції, оскільки квіткові та фруктові ноти сильніше залежать від хімічного середовища шкіри, ніж густі деревні чи шипрові композиції. Причина криється в реальній фізіологічній різниці, яка визначає, як саме молекули аромату взаємодіють із поверхнею тіла. На звучання аромату можуть впливати особливості шкіри, зокрема її зволоженість, температура та індивідуальні фізіологічні характеристики. Розібратися, як врахувати власну хімію шкіри під час вибору аромату, корисно кожній, хто хоч раз розчаровувався у флаконі, який на подрузі пахнув зовсім інакше.

Що саме впливає на звучання аромату на конкретній шкірі

Кілька фізіологічних факторів визначають, як парфум розкриється саме на вашому тілі:

Рівень pH шкіри, який у більшості людей коливається в межах слабокислого середовища, але індивідуально відрізняється. Тип шкіри: жирна шкіра утримує молекули аромату довше та підсилює глибокі ноти, тоді як суха шкіра швидше втрачає стійкість композиції. Зміни гормонального фону можуть впливати на природний запах шкіри та суб'єктивне сприйняття аромату. Раціон харчування, оскільки гострі спеції чи алкоголь здатні змінювати природний запах шкіри, з яким взаємодіє парфум. Температура тіла, адже тепліша шкіра прискорює випаровування молекул і робить аромат більш насиченим одразу після нанесення.

Саме тому один і той самий парфум на двох людях зі схожим типом шкіри все одно здатний звучати помітно по-різному вже за кілька годин.

Як практично протестувати парфум під власну хімію шкіри

Тестова смужка в магазині демонструє лише перші хвилини звучання композиції та жодним чином не відтворює те, як аромат поводитиметься на теплій живій шкірі протягом дня. Найнадійніший спосіб перевірки передбачає нанесення парфуму на зап’ясток вранці та спостереження за композицією через дві-три години, коли верхні ноти вже зникли, а на перший план вийшло серце аромату. Варто уникати накладання кількох тестових флаконів одночасно, оскільки молекули різних композицій змішуються в повітрі та спотворюють реальне сприйняття кожного окремого аромату. Остаточне враження про аромат часто формується через кілька годин після нанесення. Варто також запам’ятати власні реакції на попередні флакони, оскільки повторювані відгуки на кшталт «швидко зникає" чи «стає надто солодким» з часом складаються в чіткий портрет індивідуальної хімії шкіри.

Французький бренд Yves Rocher створює парфумерні композиції з багатогранним розкриттям нот, тому перед вибором аромату варто протестувати його безпосередньо на шкірі. Ознайомитися з колекцією ароматів можна в офіційному інтернет-магазині Yves Rocher.