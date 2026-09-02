Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n215981-zelenskyy-pryznachyv-novogo-komanduvacha-suhoputnyh-viysk.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив нового командувача Сухопутних військ.

Ним став Святослав Заєць. Відповідний указ № 853/2026 сьогодні, 2 вересня, опублікований на сайті Офісу президента.

Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, — вказано в документі.

Іншим указом — № 852/2026 — Зеленський звільнив з посади попереднього командувача Сухопутних війсь Геннадія Шаповалова.

Звільнити Шаповалова Геннадія Миколайовича з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, — вказано в тексті указу.

Заїць — виходець з Десантно-штурмових військ. У 2014 році він перебував на навчаннях у Криму, коли на півострів вдерлися російські війська. Як командир розвідувальної роти 25-ї повітрянодесантної бригади він відповідав за майже сотню бійців. Протягом місяця десантники були заблоковані, але не прийняли умов окупаційних військ. Згодом Заїць вивів підрозділ на материкову частину України й далі служив у ДШВ.

Був начальником штабу — заступником командира 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України. У квітні 2026 року полковник Заїць обійняв посаду командувача 20-го армійського корпусу, а 6 травня 2026 року отримав звання бригадного генерала.