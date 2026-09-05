https://racurs.ua/ua/n216053-nato-boyitsya-prograty-yakscho-putin-napade-the-guardian.html

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Європа може не витримати тривалої війни з Росією, бояться планувальники захисту (Defence planners). Головним чином це стосується «суспільної» неготовності до війни.

Про майбутнє Європи йшлося на закритій Мюнхенській конференції з питань безпеки. Вона проводилася згідно з правилами, що забороняють розкриття особи доповідача.

«Європа перебуває у стані стагнації в той час, коли зовнішні загрози набувають справді дуже серйозних масштабів. Це справді величезні та екзистенційні виклики, що вимагають більшої інтеграції в галузі оборони», — заявив Вольфганг Ішінгер, голова Мюнхенської конференції з питань безпеки.

The Guardian повідомляє, що уряд Німеччини звинуватив Росію у спробі атаки за допомогою дрона на аеропорт Лейпцига, що сталася минулого місяця.

Водночас один із «недавніх» членів британського уряду визнав, що Захід «гівняно» (crap) проінформував громадськість про масштаби гібридного конфлікту з Росією. Інший британський дипломат звернув увагу на те, що прем'єр-міністри Великої Британії нічого не зробили для того, щоб пояснити масштаб загрози.

Також зауважується, що «популістські» партії, на кшталт Альтернативи для Німеччини (Alternative für Deutschland) симпатизують Росії і хочуть завершення конфлікту з Україною.

Як один із варіантів вирішення проблеми розглядається «оприлюднення ЄС спільної заяви щодо російської загрози, яку популістські сили будуть змушені або прийняти, або відхилити».

У свою чергу, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні звернув увагу на те, що Італія щодня зазнає кібератак і додав, що країна не захищена від можливого втручання Росії у національні вибори наступного року.

Окремо обговорювалося те, що «в Україні щомісяця виготовляють 200 000 дронів, і до 2026 року планується випустити понад 7 млн одиниць. Для забезпечення такого зростання з’явилося 500 малих і середніх підприємств, які збирають дрони навіть у невеликих майстернях, використовуючи переважно китайські комплектуючі».