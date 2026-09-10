Інтернет у кожній кімнаті: як організувати домашню мережу без «мертвих зон»

https://racurs.ua/ua/n216154-internet-u-kojniy-kimnati-yak-organizuvaty-domashnu-mereju-bez-mertvyh-zon.html

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Біля роутера відео завантажується за секунди, а в спальні або на кухні сторінки відкриваються повільно, відеодзвінки перериваються, а смартфон періодично втрачає мережу. Така ситуація не обов’язково означає, що провайдер не дає заявленої швидкості. Щоб отримати гарний інтернет у кожній кімнаті, потрібно враховувати планування житла, матеріали стін, розташування роутера та кількість підключених пристроїв.

Перше, що варто перевірити, — чи відповідає швидкість підключення вашому тарифу. Зокрема, інформацію про доступні варіанти можна знайти на www.lanet.ua

Чому Wi-Fi добре працює біля роутера, але слабшає в інших кімнатах

Радіосигнал поступово втрачає силу з відстанню. Додатково його поглинають або відбивають перешкоди, через які він проходить. Тому питання, чому Wi-Fi не ловить в іншій кімнаті, має цілком практичне пояснення.

Найчастіше сигнал послаблюють:

товсті бетонні та цегляні стіни;

міжповерхові перекриття;

металеві конструкції;

значна відстань між роутером і пристроєм;

інші Wi-Fi-мережі, що працюють на тих самих або сусідніх каналах.

Щоб зрозуміти, як покращити Wi-Fi, спочатку варто визначити, де саме починається втрата швидкості.

Де встановити роутер, щоб Wi-Fi охоплював усю квартиру

Положення роутера безпосередньо впливає на площу покриття. Оптимально встановити його ближче до центру квартири та на відкритій поверхні. Не варто ховати пристрій у шафі, ставити на підлогу або розміщувати біля великої кількості електроніки.

Якщо ви шукаєте, як правильно розмістити роутер, орієнтуйтеся на те, як сигнал поширюватиметься житлом. У приватному будинку одного пристрою часто недостатньо, адже перекриття та велика площа можуть створювати слабкі зони на другому поверсі або у віддалених кімнатах.

Як перевірити, де саме в будинку виникають «мертві зони»

Для початку перевірте швидкість безпосередньо біля роутера, потім повторіть тест у кожній кімнаті та порівняйте результати. Важливо робити декілька вимірювань у різний час, бо навантаження на бездротові канали протягом дня змінюється.

Якщо після зміни положення роутера проблема залишається, можна розглянути додаткове обладнання. Додаткова точка доступу Wi-Fi допомагає розширити покриття там, де сигнал від основного роутера недостатньо сильний.

Водночас не всі пристрої обов’язково підключати бездротовим способом. Для телевізора, стаціонарного комп’ютера або ігрової консолі інтернет через кабель може бути практичнішим рішенням.

Домашній інтернет від Мережі Ланет: як отримати стабільне з'єднання в усьому будинку

Для стабільної домашньої мережі важливе не лише покриття, а й саме інтернет-підключення. Мережа Ланет пропонує високошвидкісний домашній інтернет із сучасними технологіями підключення. Ознайомитися з актуальними пропозиціями можна тут: https://www.lanet.ua/kp/internet/

Якісне підключення створює необхідну основу для роботи всіх домашніх пристроїв. Якщо потрібно посилити сигнал Wi-Fi, спочатку варто оцінити площу житла, кількість поверхів і місця, де користувачі найчастіше підключаються до мережі.

Такий підхід дозволяє прибрати мертві зони Wi-Fi без зайвого обладнання й отримати стабільний Wi-Fi у всьому будинку.

Висновок

Щоб зрозуміти, як зробити хороший Wi-Fi у квартирі, недостатньо просто придбати потужний роутер. Важливо правильно розмістити обладнання та за потреби додати точку доступу або використати кабельне підключення. Інтернет від Мережі Ланет у поєднанні з правильно організованою мережею дає стабільне з'єднання в усіх кімнатах.