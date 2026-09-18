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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Житомирщини, фото: ДСНС

На Київщині через російську атаку постраждала родина з п’ятьох осіб (ФОТО)

18 вер 2026, 10:00
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На Київщині внаслідок російської атаки у Фастівському районі постраждала ціла родина — двоє дорослих та троє дітей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Дітей та батька госпіталізували до лікарні. Мати отримала гостру реакцію на стрес, — розповіли у відомстві.

Також пошкоджені розташовані поруч будинки та автомобіль, виникли загоряння.

Рятувальники продовжують працювати на місці події. Наразі пожежу ліквідовано, — зазначили у ДСНС.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі повідомив, що у постраждалих дітей зафіксовані акубаротравма та гострі реакції на стрес. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи.

Наслідки російської повітряної атаки на Житомирщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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