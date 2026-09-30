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Сили оборони уразили низку ворожих цілей, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Уражено склад БпЛА та КСП російських загарбників — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n216534-urajeno-sklad-bpla-ta-ksp-rosiyskyh-zagarbnykiv-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 29 вересня, та в ніч на сьогодні, 30 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема уражено:
- склад БпЛА противника у Гранітному Донецької області;
- командно-спостережному пункту підрозділу загарбників у Лисичанську Луганської області;
- ремонтну базу російських підрозділів у Старобільську Луганської області;
- склади матеріально-технічних засобів в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму.
Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває, — наголошують у Генштабі.