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Ракурс
Сили оборони уразили низку ворожих цілей, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено склад БпЛА та КСП російських загарбників — Генштаб

30 вер 2026, 12:56
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Сили оборони України вчора, 29 вересня, та в ніч на сьогодні, 30 вересня, уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено:

  • склад БпЛА противника у Гранітному Донецької області;
  • командно-спостережному пункту підрозділу загарбників у Лисичанську Луганської області;
  • ремонтну базу російських підрозділів у Старобільську Луганської області;
  • склади матеріально-технічних засобів в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму.

Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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