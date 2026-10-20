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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Одещини, фото: Одеська ОВА

Три енергооб'єкти пошкоджені на Одещині через російські обстріли (ФОТО)

20 жов 2026, 10:35
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, атакували відразу три енергооб'єкти ДТЕК на Одещини.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Ворог продовжує нищити розподільчі мережі Одещини, щоб унеможливити передачу світла в оселі. Цієї ночі під ударом опинилися три об'єкти ДТЕК, — наголошують у компанії.

Зазначається, що частину домівок уже вдалося перезаживити. Ще 32,7 тис. родин залишаються без світла.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі повідомив, що постраждалих внаслідок цих російських атак немає.

Постраждалих немає. Через ворожі удари в окремих районах області виникли перебої з електропостачанням. Фахівці вже працюють над його відновленням, — розповів він. — Критична інфраструктура працює від резервних джерел живлення.

Крім того, зранку росіяни завдали удару по адміністративній будівлі в Одеському районі.

Зруйновано дах, пошкоджено внутрішні приміщення. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють всі відповідні служби, — розповів очільник ОВА.

Наслідки російських обстрілів Одещини, фото: Одеська ОВА

Джерело: Ракурс


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