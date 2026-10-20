Затримано рецидивістів, які готували теракти у Києві, фото: СБУ

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Ракурс

Російські спецслужби намагалися здійснити серію терактів у Києві, використавши для цього двох рецидивістів.

Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

За результатами дій на випередження затримано двох рецидивістів, які, виконуючи завдання ворога, планували знищити будівлі ТЦК у центрі столиці, — зазначили в СБУ.

Як з’ясувало розслідування, зловмисники розглядали декілька варіантів терористичних атак Зокрема:

вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета;

закидати їх «коктейлями Молотова» чи бойовими гранатами;

підірвати за допомогою саморобних бомб.

Правоохоронці завчасно викрили злочинні наміри і затримали обох фігурантів, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних «цілей», — розповіли у СБУ.

За матеріалами справи, завдання ворога виконували двоє рецидивістів:

житель Чернігівщини, який раніше був засуджений за вбивство, та його спільник з Сумської області, з яким вони раніше відбували покарання в одній колонії;

готуючись до злочину, фігуранти мали задіяти третього спільника.

Задокументовано, як двоє зловмисників на власному авто об’їжджали місто та фіксували на телефонну камеру локації режимних об'єктів, наявність там охорони і камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного із потенційних об'єктів, — зазначили в СБУ.

Під час затримання в автомобілі одного з учасників злочинної групи виявлено бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту.

Обох фігурантів затримано, вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).