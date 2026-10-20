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Ракурс
Знищення військової техніки ворога, скріншот відео

Дрони знищили бронетехніку танки у тилу ворога (ВІДЕО)

20 жов 2026, 14:28
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Українські дрони спалили ворожу бронетехніку та танки у тилу російських загарбників.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Екіпажі дронів 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго уразили техніку окупантів в їхньому тилу. Під удар потрапили кілька танків та броньовані машини. Бойова робота триває, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.

Джерело: Ракурс


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