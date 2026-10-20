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Знищення військової техніки ворога, скріншот відео
Дрони знищили бронетехніку танки у тилу ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216917-drony-znyschyly-bronetehniku-tanky-u-tylu-voroga-video.htmlРакурс
Українські дрони спалили ворожу бронетехніку та танки у тилу російських загарбників.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Екіпажі дронів 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго уразили техніку окупантів в їхньому тилу. Під удар потрапили кілька танків та броньовані машини. Бойова робота триває, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів.