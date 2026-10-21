СБУ викрила ще шістьох проросійських агітаторів, фото: СБУ

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Служба безпеки викрила у різних регіонах України ще шістьох прокремлівських агітаторів, які публічно виправдовували збройну агресію РФ та розпалювали міжнаціональну і релігійну ненависть.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Так, Києві затримано пропагандистку, яка протягом 2025−2026 років опублікувала майже 100 тис. дописів у Telegram-каналах, зокрема і із закликами вбивати українців.

Також вона агітувала до насильства над однією з національних меншин. Зокрема, фігурантка закликала знищувати храми релігійних громад, — додали у СБУ.

Крім того:

у Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали агітатора, який працював на замовлення представника РФ. За вказівкою російського куратора його поплічник адміністрував місцевий Telegram-канал з аудиторією понад 13 тис. підписників, де виступав на підтримку рашистів.

Задокументовано, як фігурант створював контент, в якому просував пропагандистські матеріали РФ та поширював деструктивні меседжі, що загрожували інформаційній безпеці України;

на Черкащині викрито дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка в Telegram-чатах вихваляла російського диктатора Володимира Путіна та заперечувала збройну агресію РФ. Встановлено, що жінка поширювала ворожу пропаганду серед своїх знайомих та під час листування з парафіянами;

також в регіоні підозру отримав громадянин Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні. У Telegram-каналах він називав повномасштабну війну «внутрішнім громадянським конфліктом» та підтримував захоплення частини території східних областей України;

на Закарпатті викрито ще двох агітаторок, які з власних акаунтів у соцмережах закликали до «відокремлення» Закарпаття від України. Також вони поширювали прокремлівські наративи та виправдовували збройну агресію РФ. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із такими закликами, вчинені з використанням засобів масової інформації);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України);

ч. 6 ст. 111−1 (провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку збройної агресії проти України);

ч. 2 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі і ненависті, поєднані з погрозами);

чч. 1, 2, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.