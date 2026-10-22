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Ракурс
Знищення ворожого складу, скріншот відео

Епічний вибух — українські дрони знищили ворожий арсенал снарядів до РСЗВ (ВІДЕО)

22 жов 2026, 11:46
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Оператори БпЛА батальйону безпілотних «Legion» 33-ї ОМБр виявили та знищили локацію, де ворог накопичував арсенал снарядів до РСЗВ.

Відповідне відео сьогодні, 22 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Дронарі 33-ї Окремої Механізованої Бригади висадили в повітря ворожий арсенал снарядів до РСЗВ. Після цього ювелірним ударом FPV-дрона було знищено й саму пускову установку, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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