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Знищення ворожого складу, скріншот відео
Епічний вибух — українські дрони знищили ворожий арсенал снарядів до РСЗВ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216967-epichnyy-vybuh-ukrayinski-drony-znyschyly-vorojyy-arsenal-snaryadiv-do-rszv-video.htmlРакурс
Оператори БпЛА батальйону безпілотних «Legion» 33-ї ОМБр виявили та знищили локацію, де ворог накопичував арсенал снарядів до РСЗВ.
Відповідне відео сьогодні, 22 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Дронарі 33-ї Окремої Механізованої Бригади висадили в повітря ворожий арсенал снарядів до РСЗВ. Після цього ювелірним ударом FPV-дрона було знищено й саму пускову установку, — вказано в описі відео.