Оператори БпЛА батальйону безпілотних «Legion» 33-ї ОМБр виявили та знищили локацію, де ворог накопичував арсенал снарядів до РСЗВ.

Відповідне відео сьогодні, 22 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Дронарі 33-ї Окремої Механізованої Бригади висадили в повітря ворожий арсенал снарядів до РСЗВ. Після цього ювелірним ударом FPV-дрона було знищено й саму пускову установку, — вказано в описі відео.