Відбувся ще один обмін тілами загиблих, фото: Коордштаб

https://racurs.ua/ua/n216971-v-ukrayinu-povernuly-tila-sche-252-zagyblyh-koordshtab-foto.html

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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, — зазначили у КШППВ.

У Коордштабі висловлюють подяку, зокрема, Міжнародному Комітету Червоного Хреста — за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.