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Ракурс
Відбувся ще один обмін тілами загиблих, фото: Коордштаб

В Україну повернули тіла ще 252 загиблих — Коордштаб (ФОТО)

22 жов 2026, 13:57
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В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 252 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомила прес-служба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, — зазначили у КШППВ.

У Коордштабі висловлюють подяку, зокрема, Міжнародному Комітету Червоного Хреста — за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

Відбувся ще один обмін тілами загиблих, фото: Коордштаб

Джерело: Ракурс


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