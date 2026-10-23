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РФ масовано вдарили по одній із ТЕС, станція вже припинила генерацію електроенергії. Фото:

РФ масовано атакувала одну з ТЕС — станція припинила генерацію електроенергії

23 жов 2026, 10:55
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Армія РФ масовано обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК.

Унаслідок ворожої атаки, яка сталася вночі 23 жовтня, станція припинила генерацію електроенергії, а обладнання зазнало суттєвих пошкоджень. Про це компанія ДТЕК повідомила у Telegram.

Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання, — йдеться у повідомленні.

Не уточнили, про яку саме ТЕС ідеться.

У компанії наголосили, що від початку повномасштабної російсько-української війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 230 атак з боку ворога.

Нагадаємо, 20 жовтня російські загарбники атакували відразу три енергооб'єкти ДТЕК на Одещині. Ворог бив по розподільчих мережах, щоб унеможливити передачу світла в оселі.

Джерело: Ракурс


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