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РФ масовано вдарили по одній із ТЕС, станція вже припинила генерацію електроенергії. Фото:
РФ масовано атакувала одну з ТЕС — станція припинила генерацію електроенергіїhttps://racurs.ua/ua/n216994-rf-masovano-atakuvala-odnu-z-tes-stanciya-prypynyla-generaciu-elektroenergiyi.htmlРакурс
Армія РФ масовано обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК.
Унаслідок ворожої атаки, яка сталася вночі 23 жовтня, станція припинила генерацію електроенергії, а обладнання зазнало суттєвих пошкоджень. Про це компанія ДТЕК повідомила у Telegram.
Росія масовано обстріляла одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання, — йдеться у повідомленні.
Не уточнили, про яку саме ТЕС ідеться.
У компанії наголосили, що від початку повномасштабної російсько-української війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 230 атак з боку ворога.
Нагадаємо, 20 жовтня російські загарбники атакували відразу три енергооб'єкти ДТЕК на Одещині. Ворог бив по розподільчих мережах, щоб унеможливити передачу світла в оселі.