Росіяни обстріляли на Київщині будинок з людьми, які потребують догляду. Фото:

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Російські окупаційні війська вночі 10 листопада атакували Переяслав на Київщині.

Близько опівночі внаслідок ворожого обстрілу був пошкоджений будинок комунальної власності, де мешкають люди, які потребують особливої соціальної підтримки та догляду. Щонайменше двоє людей зазнали поранень. Постраждалих госпіталізували до лікарні. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Вдалося евакуювати всіх осіб, які на момент ворожої атаки перебували у закладі, будівля якого частково зруйнована. На місці події працюють відповідні служби. Влада координує всі необхідні дії, щоб допомогти людям і забезпечити їхнє безпечне розміщення.

Нагадаємо, армія Російської Федерації 9 листопада реактивними дронами «Бандероль» атакувала селище Шевченкове Харківської області. Були влучання у магазин в центрі селища та відділення «Нової пошти». Також є поранені.