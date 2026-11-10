Уражено завод із ремонту літаків А-50, фото: «Новини.Live»

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Укражено 123-й авіаремонтний завод, що розташований у Старій Руссі Новгородської області РФ, який ремонтує «літаючі радари» — літаки А-50.

Про це сьогодні, 10 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Щоб російський літак скинув бомбу, а ракета знайшла ціль, противник має координувати ці дії — проводити розвідку цілей, знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях сотень кілометрів. Цю роботу, зокрема, виконують А-50, «літаючі радари» рф, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що один такий літак коштує близько 350 млн дол. і в держави-агресора у діючому стані їх залишилося лише кілька.

Кожен борт для росії на вагу золота. Ремонтують їх в особливому місці Це 123-й авіаремонтний завод, що розташований у Старій Руссі Новгородської області рф, — наголошують у Генштабі.

Окрім А-50, на цьому заводі, який має власну злітно-посадкову смугу, також ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, якою російська армія перекидає війська та вантажі.

У Генштабі ЗСУ нагадали, що Сили оборони вже «навідувалися» сюди — у березні 2026 року було пошкоджено А-50, який стояв на заводі на обслуговуванні і, можливо, чекав на модернізацію.